Televisa 'perdona' veto a querido exactor de TV Azteca y da impactante noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- El querido actor y comediante mexicano, Benito Castro, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy que dejó helados a los conductores del matutino pues el artista confesó cuál es su última voluntad.

El conocido co-protagonista de La Güereja y algo más explicó frente a las cámaras de Televisa, empresa que lo vetó por varios años por hablar de más en el caso Paco Stanley, que se quiere mantener trabajando hasta el día que Dios decida llevarlo a mejor vida.

También lee: De Televisa al desempleo: Tras insultar a Yalitza Aparicio, así lucha por sobrevivir Sergio Goyri

Benito, quien también ha tenido algunas apariciones en programas de TV Azteca, afirmó que lo que más teme es llegar a caer en cama y confesó que él quiero morir arriba de los escenarios.

Lo que más le pido (a Dios) es que por favor, el día que decida llevarme, que sea arriba de un escenario, no que me aviente a una cama a causar lástimas, no por favor Dios, no lo permitas, que sea Dios el que me retire, nada más", contó.