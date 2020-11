Asesinato en Televisa: Productora de 'Hoy' habría muerto por esta escalofriante razón

Ciudad de México.- El portal de la revista TVNotas lanzó una escandalosa noticia la mañana de este martes 17 de noviembre pues revelaron la supuesta razón del repentino fallecimiento de la productora Magda Rodríguez: "La mataron con brujería".

Un amigo de la conocida 'Reina del rating' explicó al mencionado medio de espectáculos que alguien le mandó a hacer un trabajito pues le tenían envidia por era una de las productoras más exitosas del momento.

Según explicó que esta fuente, la productora de Hoy y Guerreros 2020 comenzó a rodearse de personas que practican la santería y brujería y poco a poco comenzó a meterse en este oscuro mundo.

Por su parte, el brujo Jorge Clarividente también dio una entrevista a TVNotas para hablar del caso Magda y volvió a reafirmar que existe gran posibilidad de que su muerte haya sido provocada. Además, resaltó que trató de advertirle sobre esto pero nunca la pudo contactar.

Le dejé algunos mensajes y también llamé por teléfono a sus oficinas en televisa, pero no me devolvió la llamada; es más, tengo la certeza de que no le pasaron mis recados", explicó.