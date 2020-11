Exnuera de la Reina Isabel II se sincera y revela cruel apodo dentro de la Corona: "No podía ni verme"

Reino Unido.- En una reciente entrevista con The Sun, Sarah Ferguson, la exnuera de la Reina Isabel II, se ha sincerado y ha revelado el cruel apodo que tuvo por mucho tiempo estando dentro de la Corona mientras se divorciaba del Príncipe Andrés, con quién tuvo a sus dos hijas, Eugenia y Beatriz de York, el cual provocó que no se pudiera ver ni en el espejo.

Muchos conocedores de la Corona saben que a la exesposa del duque de York se le conoce dentro del Reino Unido como Fergie, Lady Fergie durante sus años dentro de la Corona, pero cuando comenzó su proceso de divorcio del 'Hijo Favorito' de la monarca los medios comenzaron a llamarla 'Duchess of Pork', la 'duquesa Cerdo', haciendo un juego de palabras con su título nobiliario para burlarse de su notorio aumento de peso.

La razón de este aumento según lo expresado por ella, se debió a que entró en depresión y desde su adolescencia tenía un severo problema en el que se consolaba con la comida, situación que aumentó dentro de la realeza ante las largas ausencias de su esposo, por lo que comía sin control aumentando de peso y luego sufriendo con estrictas dietas para poder adelgazar nuevamente.

Me refugiaba en las salchichas y los sándwiches de huevo con mayonesa. Fue una dinámica que continuó también cuando me hice adulta. Cuando mi marido se ausentaba, me entristecía y entonces comía aún más y engordaba. La comida era mi mejor amiga y recurría a ella siempre que las cosas se ponían difíciles", reveló a The Sun.