Hijo de Juan Collado desmiente a Lety Calderón al asegurar que él es un buen padre

Ciudad de México.- En más de una ocasión, la actriz de telenovelas, Leticia Calderón, ha salido a desmentir a Yadhira Carrillo, la actual esposa de su exmarido, el abogado, Juan Collado, pues ha salido a decir que él es un hombre preocupado por sus hijos.

Ante esto, Lety ha comentado todo lo contrario a los medios, pues ella lo expuso como un padre ausente y desatendido de los dos niños que tuvieron juntos durante su matrimonio.

Sin embargo, Juan Collado Jr. quien es primogénito del abogado, producto de su primer matrimonio, ha salido a contradecir los dichos de Calderón al afirmar que su padre ha sido bueno con todos sus hijos.

Sobre el tema de mi papá y Leticia, prefiero guardarme mi opinión, como hijo les puedo decir que mi papá es extraordinario, estando el aquí siempre está con uno, ahora me toca a mí apoyarlo a él y sacar la familia adelante en lo que se puede".

Lo único que puedo decir es que es una persona muy buena, extraordinaria, no hay día que no me pregunte si ya hablé con mis hermanos, que como están, que esté con ellos, la verdad si los procuro mucho para estar ahí con ellos", dijo Juan Jr.