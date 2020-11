Ana Claudia Talancón recuerda la vez que fue agredida en la calle por parte de una admiradora

Ciudad de México.- La actriz Ana Claudia Talancón, mediante una entrevista con Omar Chaparro en el programa Tu-Night, recordó la vez que fue agredida por parte de una fan.

En su menaje, menciona que todo se dio en Los Ángeles, luego de que una señora la golpeara fuertemente, al cuestionarla por su papel en una telenovela que grabó en Brasil.

Sí, sí tuve una experiencia desagradable aquí en Los Ángeles, venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me parte un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: '¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!', me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron", relató Talancón.