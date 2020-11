Sin dinero: Tras fama en TV Azteca, actriz de Televisa pide limosna y vende su ropa para sobrevivir

Ciudad de México.- Tras alcanzar la fama en TV Azteca como jueza en La Academia y ser una de las figuras más emblemáticas del teatro musical, Lolita Cortés se une a la lista de artistas que buscan la forma de sobrevivir tras varios meses de estar desempleada y caer en una dura crisis a causa de la contingencia sanitaria.

Según reportó el medio Chacaleo, la actriz, quien hace unos años dejó el Ajusco para irse a Televisa, habría hecho un mal manejo de su dinero y sus ahorros y habría comenzado a derrochar de más, lo que le pasó factura una vez que las ofertas laborales se vieron interrumpidas y los ingresos se terminaron.

Según información del medio, Lolita se ha visto obligada a "deshacerse de los pocos bienes que le quedan y hasta a pedir limosna".

Y esque la actriz y cantante tuvo un grave problema en la columna por el que tuvo que ser operada. Su situación financiera se volvió tan precaria que el doctor que le hizo la cirugía no le cobró.

Luego de haber trascendido que la actriz estaba vendiendo algunas de sus pertenencias por las redes sociales y pedía apoyos en redes, es ella misma quien confirma esta situación y aclara qué hace para obtener un poco de ingresos. En entrevista con la prensa, dijo:

No tiene nada de malo, no son rumores. La verdad es que claro, con esta pandemia tenía un colchón pero nunca pensé que pasaría por esto (...) Estoy vendiendo zapatos que ya no puedo usar pero igual a nadie le quedan porque son del 2. A mí no me avergüenza, por supuesto que sí".