¿Hundido en drogas? Tras desaparecer de Televisa y drástico cambio, actor revela esto en vivo

Ciudad de México.- El actor José Luis Reséndez, quien inició su carrera en telenovelas de Televisa y en 2010 se cambió a Telemundo, estalló contra una conocida revista de espectáculos que lo señaló de vivir "entre drogas y alcohol" desde que se convirtió en el villano 'El Teca Martínez' de Señora Acero en el 2014.

Según una transmisión en vivo que hizo, la cual fue difundida en el matutino Sale el Sol de Imagen TV, el actor explotó furioso contra la publicación y desmintió que esté 'hundido' en drogas. Incluso, arremetió contra las televisoras asegurando que gana mejor como empresario que cuando era actor en México.

Aunque la información difundida en el medio asegura que tuvo que dedicarse a vender productor naturistas ya que "nadie lo quería contratar en televisión", él respondió con insultos y con un aspecto desmejorado. Luego de ser Míster Mundo 2003, ahora luce irreconocible:

El actor siguió frente a la cámara insistiendo en que no es mala persona y defendiéndose.

Gracias a Dios tengo a gente seguidora que poco a poco me conoce y que también han dudado de mi persona porque piensan que soy como cualquier artistilla de mier... que me siento la divina garza, que no tengo principios. Soy una persona humilde y quiero ser humilde toda mi vida, estar arrodillado ante Dios y tener los pies bien puestos sobre la tierra".

Finalmente, arremetió contra las televisoras, sobre todo contra Televisa y Telemundo, asegurando que en La Rosa de Guadalupe le pagan "500 pesos nomás por que te soplen" y que en la última empresa mencionada no le habrían querido pagar.

He trabajado muchísimo para lograr mi éxito. Puro pin... esfuerzo y puro tragar mier... porque en esa empresa cuando yo empezaba me decían que tragar mier... me decían que me iban a pagar con la oportunidad, no con salario. Ellos querían que me prostituyera pues está cab... a mí me pagan mi talento cab...".