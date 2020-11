"Nadie muere por brujería": Cepillín opina sobre la muerte de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- A principios del actual mes de noviembre, el mundo de la farándula se estremeció al confirmarse la muerte de la exitosa productora de Televisa, Magda Rodríguez, pues a lo largo de su carrera marco la vida de muchas celebridades.

Uno de ellos fue el payaso más famoso de México, Cepillín, quien en su reciente encuentro con los medios reaccionó a los recientes rumores de este suceso, pues una revista de espectáculos informó que presuntamente Magda habría muerto por brujería.

El comediante se mostró desinformado sobre el tema, puesto que él no se considera creyente de estas cosas, no obstante, aprovechó para mencionar que siempre estará agradecido con ella.

No, ni idea, pero lo único que tengo es agradecimiento a Magda, porque, lo dije la vez pasada, ella me resucitó, me dio chanza cuando estaba en TV Azteca, Reina por un día, en los programas que ella tenía, luego me invitó para ir a Miami, luego acá en Televisa igual".