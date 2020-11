Lucero confiesa que hizo con el vestido de novia que usó en su boda con Mijares

Ciudad de México.- La cantante Lucero, mediante un adelanto de su nuevo video en su canal de YouTube para el portal de espectáculos TV Notas, relató que fue lo que ocurrió con su vestido de novia.

Y es que luego de divorciarse de Mijares, no se le había cuestionado sobre donde había quedado aquella hermosa prenda, la cual incluso llegó a buscar en Nueva York como en las películas.

Tuve chance de ir a Nueva York como en la películas, para ver vestidos, pero no encontré ninguno que me gustara. Sabía que no quería que fuera blanco, sino marfil, color hueso para parecer una princesa, estaba ilusionadísima", relata.