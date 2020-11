Patricio Borghetti y los motivos detrás de su separación con Grettell Valdez

Ciudad de México.- Hoy en día, Patricio Borghetti, más conocido como Pato Borghetti, forma una de las parejas más importantes dentro del mundo del espectáculo junto a Odalys Ramírez, con quien procreó a sus hijos Gia y Rocco.

Sin embargo, el presentador de TV Azteca vivió un matrimonio con la actriz mexicana, Grettell Valdez, a lo largo de seis años antes de iniciar su relación con Odalys y en ese tiempo nació su primogénito Santino Borghetti.

Te podría interesar: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

Durante una emisión del programa Miembros al Aire, la queretana comentó que no entendía ciertas actitudes del argentino, ya que no la tomaba en cuenta para algunas actividades y eso le generó muchas dudas.

Yo no entendía ese punto de '¿por qué se va de viaje sin mí?' Se iba de viaje a Las Vegas con sus amigos a jugar y no me llevaba. Yo no era celosa, pero decía '¿por qué no me lleva, no me ama?'", contó la artista.