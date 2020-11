Adamari López no se rinde de la búsqueda por su peso ideal e inicia nuevo reto

Ciudad de México.- Adamari López, la guapa conductora de Un Nuevo Día, sigue en la búsqueda de cumplir sus sueños, por lo que no desiste de lograr obtener su peso ideal.

A través de redes sociales, la estrella de televisión inició un nuevo desafió para lograr su cometido, por lo que hará el Reto de Ada, donde trabajará su cuerpo con diversas rutinas de ejercicio para conseguir la figura deseada.

Cabe recordar, que, durante la pasada temporada de verano, Adamari realizó por cuatro meses una prueba junto a su esposo, Toni Costa, donde ambos lograron obtener grandes resultados, pues mientras él consiguió aumentar masa muscular, ella bajó algo de peso.

No obstante, luego de un breve descanso, la conductora de Telemundo promete no desistir y dar lo mejor de sí misma para no solo verse bien, sino que, además, tener una mejor calidad de vida.

Con información de: Instagram @unnuevodia