Reconocido preparador de reinas de belleza da fuertes declaraciones de Lupita Jones

Ciudad de México.- Luego de que recientemente Sofía Aragón, mediante su cuenta de Instagram arremetiera en contra de Lupita Jones, mediante redes sociales se recordó una entrevista que se le hizo a Gustavo Castañeda, un reconocido preparador de reinas de belleza.

Y es que dicha personalidad fue la encargada de llevar al triunfo a la originaria de Mexicali, por lo que él asegura conocerla a la perfección, contando cómo es ella realmente.

A la semana que se operó, le quitaron el parche y no me gustó, le dije al cirujano que no era lo que yo quería; quería que la dejaran respingada y angosta y se la regresé, quedó muy bien y es con la que concursó... Todo esto es algo que el público de México no sabe, se presenta ante la gente de 'yo nací perfecta' y no", dijo a Ventaneando hace dos años.