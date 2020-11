Tras varios divorcios, Consuelo Duval revela lo duró que fue uno de ellos: "Me levantó la mano"

Ciudad de México.- Una de las conductoras y actrices de Televisa tuvo una entrevista donde se abrió para revelar el duro pasado que tuvo con el padre de sus hijos.

Consuelo Duval siempre se ha caracterizado por ser una presentadora y actriz con bastante carácter, misma que siempre se ha mostrado como es y siempre dice las cosas sin filtro alguno, así como lo hizo esta vez en una entrevista que dio.

Te puede interesar: ¿Despedida? Tras destrozar a TV Azteca, Televisa daría golpe a Paola Rojas por fuerte razón

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, a través de su canal de YouTube, Duval habló sobre una de las atapas más difíciles de su vida con uno de sus exesposo, quien además también habría afectado a sus hijos.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras ser dado por muerto y drástico cambio, actor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Me lo presenta Alexis Ayala que fue a ver una obra de teatro, mi examen final y entonces este padre de mis hijos biológicos le dice 'con ella me voy a casar'. Me presenta con él, digo es el cuero más cuero del mundo y termino el CEA embarazada", contó Consuelo.

Más tardes, tuvo una serie de conflictos con el padre de sus hijos pues tenía problemas fuertes de adicción y hasta contó un momento de agresión.

Un día nos vamos a pasear y se mete al baño, cuando sale veo que lo negrito de sus ojos está al triple de grandote que antes de entrar. Estaba tan clavada con ser mamá, en el papel de esposa abnegada y ejemplar que no me daba cuenta que se metía drogas. Era más grande su violencia cada día (...) Un día me levantó la mano y le dije: 'Ni se te ocurra porque le digo a mis hermano y no te la vas a acabar'", dijo la comediante.