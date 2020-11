VIDEO: Conductora de Televisa 'desgreña' a Aracely Arámbula y redes explotan

Ciudad de México.- La guapa actriz de televisión, Aracely Arámbula, protagonizó un video que se hizo de la atención de muchos en TikTok e Instagram, pues resultó 'desgreñada'.

A través de las redes sociales, la artista se mostró celebrando el cumpleaños de su amiga, la conductora de Televisa, Michelle Vieth, no obstante, decidió replicar el famoso video viral de las hermanas peleando por soplar la vela del pastel.

Lee también: Golpe a 'VLA': Tras 23 años en TV Azteca, despiden a querido conductor por dura razón

En dicha replica, Aracely fue la villana, quien logró apagar las velas de su amiga y compañera, claro, no sin antes recibir un tremendo jalón de su cabello.

El clip hizo reír a miles de fans, pues señalaron que a pesar de todo, las dos no solo celebraron un año más de vida para Michelle, sino que además festejaron su gran amistad.

Te puede interesar: Golpe a Tania Rincón: Tras quedarse sin trabajo en TV Azteca y Televisa descubre 'infidelidad' de su esposo

Miles de internautas aprovecharon para felicitar a la artista, al igual que hicieron divertidos señalamientos del gracioso momento.

Felicidades Michell", "Jajaja a ver si no me dejan pelona a mi Aracely", "Michelle no seas tan brusca, me la vas a desgreñar", "Vaya amistad que se tienen, muchas felicidades hermosas", comentaron los usuarios.