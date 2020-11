Ariana Grande conmueve a todos al hacer tierno homenaje a su difunto exnovio Mac Miller

Estados Unidos.- A dos años del lamentable deceso de el rapero Mac Miller por culpa de una sobredosis, su exnovia, la cantante Ariana Grande volvió a demostrar que lo extraña en su álbum más reciente.

Pues según comentan en TikTok, la cantante honró a su exnovio al incluir sonidos de grillos en el álbum cada que la palabra "cielo" es mencionada en cualquier canción del disco, pues la interprete hace referencia al a la canción Crickets de Mac Miller.

Me acabo de enterar de que en el nuevo álbum de Ariana pone grillos cada vez que una línea tiene la palabra cielo... Que es un tributo a la canción Crickets de Mac Miller, porque ella piensa en él como su ángel de la guarda que la cuida desde el cielo. No estoy bien, nadie me hable durante la próxima semana". Dijo un usuario en redes