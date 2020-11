Desde Televisa, integrante de 'El Señor de los Cielos' da inesperada exclusiva a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una actriz que renunció a la popular narcoserie El Señor de los Cielos apareció en el programa Hoy vestida de blanco para anunciar tremenda exclusiva.

Gala Montes, quien forma parte del elenco de la telenovela La mexicana y el güero luego de abandonar Telemundo para irse a Televisa, lució despampanante vestida de novia para dar los pormenores de su boda pero no en la vida real, solo en ficción.

La actriz de 20 años se mostró en imágenes exclusivas para el matutino de Televisa, en un adelanto de lo que sucedió esta noche en la telenovela, desde la locación donde grabaron todo en Cuernavaca, Morelos.

Al ser cuestionada sobre esta experiencia, dijo:

La primera vez y la primera que me pongo un vestido de novia en la vida real también. Es emocionante, no pensé que me fuera ocurrir a mis 20 añitos pero 'Katia' es muy precoz y se quiere casar muy joven".

Gala reveló que, contrario a su personaje, casarse no es lo primero en su mente.

No. La verdad no, me da igual. No es algo que anhele".