"No saben que existo": Hermano de Juan Gabriel lamenta lejanía de los hijos del cantante

Ciudad de México.- El señor Pablo Aguilera, el hermano de Juan Gabriel, recientemente tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños, pues presentó por primera vez su material musical ante el público.

Tras esto, en su entrevista para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, Don Pablo contó sobre su situación actual con sus sobrinos, pues aseguró que no han tenido contacto con ellos, al grado de que duda que sepan que existe.

No, esa familia no, a lo mejor no saben que existo, pero si ellos vinieran y me visitaran, no los correría, los recibiría bien" dijo Pablo.