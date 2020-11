Tras quedar en la calle y sin trabajo en Televisa y TV Azteca, acusan a actriz de fraude

Ciudad de México.- Lupita Jones, reconocida actriz y Miss Universo 1991, parece no tener un respiro pues ante la polémica con Sofía Aragón y haber quedado en la calle y sin trabajo en Televisa y TV Azteca, ahora la famosa exMiss Sinaloa, Elena Lizárraga, la acusa de fraude y de denigrar a las concursantes.

Lizárraga de 26 años se ha unido a la conductora de TV Azteca y el resto de las concursantes de certámenes, asegurando que ella vivió un infierno al lado de Jones, acusándola de haber hecho que le quitaran la corona en Nuestra Belleza México por que le "agarró coraje".

Tengo muchos años trabajando como actriz en Televisa y ella me mandó llamar, me dijo que quería que representara a Sinaloa en Nuestra Belleza México, que concursara a nivel estatal y que ganaría el pase directo al certamen nacional; me convenció, pero todo fue un engaño, porque al final me hizo trampa. Algunos jurados me comentaron que Lupita había cambiado todo y les dijo que yo no podía ganar. Me quitaron la corona y hasta ellos admitieron que fue fraude", contó Elena.

La joven actriz recordó que tenía un proyecto en puerta con Rosy Ocampo, pero al ser llamada por Lupita tanto la productora como ella pensaron que sería lo mejor ir y representar a México en el certamen, sin embargo, asegura que fue "lo peor" que pudo haber hecho pues sin saber porque se ganó el odio de la actriz de 53 años, quién le deformó la cara y el cuero en photoshop, además de bloquearla en todas las redes sociales de la nada.

Aseguró que los concursos que Jones dirige son "un fraude" y que no son "limpios", asegurando que ella no debería estar en el puesto que tiene pues en vez de empoderar alas mujeres ella "las denigra" al igual que Perla Beltrán, revelando que sufrió maltrato por ambas, con dietas extremas, que no se preocupa por la salud de las chicas y que eran muy groseras diciéndoles que eran unas "estúp...", que no sabía caminar, incluso resaltó que se burlaban de su peso, en su caso de las caderas.

Pues no, porque ella misma es quien no deja llegar lejos a las participantes. Siento que no manda a las chicas preparadas a Miss Universo porque no quiere que haya más títulos para México; en 30 años sólo han sido ella y Ximena Navarrete, eso es imposible... la verdad es que ella maneja el concurso y el dinero como quiere; siempre se hace lo que ella dice, y aunque el jurado tenga los votos suficientes y la que quieren que gane, Lupita es la que cambia todo, la que manda”, finalizó.

Fuente: TV Notas