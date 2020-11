Destrozada, Verónica Castro se despide de Maradona; así fue la vez que conoció al astro del futbol

Ciudad de México.- Verónica Castro se ha mostrado muy conmovida ante la noticia del deceso de Diego Armando Maradona, y a través de su cuenta de Twitter ha enviado algunos mensajes ante la partida del astro del fútbol.

Lee también: Desempleado y con bastón: Tras subir 20 kilos, exhiben secreto de Jorge Salinas en Televisa

Acto seguido, Vero también recordó el día en que Diego Armando recibió a su hijo, Cristian Castro en su programa de televisión en Argentina.

Te podría interesar: Tras salir del coma y dejar Televisa, querida actriz regresa con importante proyecto a TV Azteca

A su vez, en redes sociales han recordado la anécdota que en su momento contó el periodista Fernando Schwartz durante la transmisión del podcast llamado Sin Escaleta, cuando Maradona le concedió una entrevista a cambio de conocer a la actriz mexicana.

Cuando Jacobo me dijo un día, vete por Maradona al aeropuerto, y si regresas sin él mejor no regreses, pues convencer a Maradona ahí en el aeropuerto fue una labor titánica… no quería ir… le dije así como quieres triunfar tú en la cancha yo quiero triunfar en lo mío y si no vas me vas a meter en un problemón, lo sensibilicé, Maradona se fue conmigo al estudio, y en el camino me decía: ‘bueno, me debes una eh, me tienes que presentar a Mariana’.