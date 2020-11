¿Saldrá con Bobby Larios? A sus 53 años, Niurka Marcos alborota Instagram con calendario para 2021

Ciudad de México.- Por medio de sus redes sociales, la famosa actriz cubana, Niurka Marcos sorprendió al revelar que pronto lanzará su nuevo calendario para el próximo año 2021, el cual denominó como su "Niurkalendario".

A través de su cuenta de Instagram, la vedette más famosa de México ha ido mostrando algunas imágenes de lo que se verá en esta nueva producción fotográfica, prometiendo que no dejará nada a la imaginación.

Hay que recordar, que esta no es la primera vez que Niurka publica un calendario donde se deja ver en paños menores, no obstante, esta es la primera vez que lo hace después de varios años.

Varios de sus fans le han preguntado si se dejaría ver con algún galán, pues muchos recuerdan aquella polémica edición done se mostró como Dios la trajo al mundo en compañía de su ahora expareja, Bobby Larios, no obstante, la artista no ha respondido nada a esto.

Con información de: Instagram @niurka.oficial