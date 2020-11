Tras 37 años vetado de Televisa y casi quedar en la ruina, conductor 'desenmascara' a Raúl Velasco

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara que Cepillín, el querido 'payasito' de la tele, había sido vetado de Televisa durante más de 37 años por culpa de Raúl Velasco, ahora reveló la verdad.

El actor y conductor, a quien hace unos meses se le rindió homenaje en TV Azteca en el matutino Venga la Alegría y en el programa Hoy por sus 50 años de carrera, estuvo vetado de la empresa de San Ángel por un supuesto desencuentro con el conductor de Siempre en Domingo, aunque nunca dio detalles al respecto.

Lee también: Tras salir del coma y dejar Televisa, querida actriz regresa con importante proyecto a TV Azteca

Junto a 'Juanito driver' en una charla para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Cepillín visitó el Teatro Blanquita y recordó sus inicios, además de hablar de qué tanto quería al público.

Al ser cuestionado sobre si en verdad fue vetado de Televisa por un conflicto con el fallecido presentador, el actor confesó que sí:

Me puso el pie pero ya ves que él ya se fue y yo estoy vivo. Lo que pasa es que Raúl Velasco tuvo mucho poder en Televisa pero yo nunca me dejé cuando quería imponerme algo (...) Los roces se dieron desde el primer día".

Podría interesarte: Desempleado y con bastón: Tras subir 20 kilos, exhiben secreto de Jorge Salinas en Televisa

Además, añadió que se enojó porque lo desafió al responderle una pregunta.

Le dije: 'Voy a pedirle chamba a Raúl Velasco y me dijo: 'Aquí no hago estrellas, aquí presento puras estrellas' [Después] me dice: '¿Cómo le hizo?', 'Pues toqué la puerta que era y el domingo pasado usted no era la puerta'. Ahí se encabritó y me quitaron y vetaron", confesó.