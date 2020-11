Ryan Reynolds: Esta será la primer aparición de 'Deadpool' dentro del Universo de Marvel

Estados Unidos.- Hace unos cuantos días se confirmó que el popular personaje de 'Deadpool' interpretado por Ryan Reynolds tendría una tercera película a pesar de la compra de Disney a Fox.

Sin embargo, muchos comenzaron a preguntarse si esa película estaría en otro universo o se ambientaría en el reconocido Universo Cinematográfico de Marvel, el cual tiene algunas de las sagas más exitosas de hoy en día.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Pero, afortunadamente para los fanáticos, todo parece indicar que 'Deadpool' si se unirá a la reconocida franquicia de 'Avengers', pues fuertes rumores, señalan que tendrá un pequeño cameo en Doctor Strange: into the Multiverse of Madness.

Lee también: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Pero, para poder ver esto, tendrán que esperar a 2022, que será el año en que la película dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen se estrene en cines.

Fuentes: Cinemascomics