Golpe a TV Azteca: Tras polémica, Gustavo Adolfo Infante llega a Televisa para hacer esto

Ciudad de México.- Internautas quedaron impactados al ver al conductor y periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en la competencia y en un papel totalmente diferente al que el medio está acostumbrado.

Infante se transformó en Elvis Presley, 'El Rey del Rock' para nada más y nada menos que la narcocomedia El Junior, el Mirrey de los Capos, la cual será una sátira del narco y tendrá 16 capítulos. Esta es producida por Israel Jaitovich para Distrito Comedia, nuevo sello de Televisa, dándole un duro golpe a TV Azteca, empresa en la que también trabajó.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

¿Será que luego de toda la polémica el presentador de De Primera Mano cambia Imagen Televisión por la televisora de San Ángel? ¿Deja el periodismo por la actuación? Al parecer no, pues Infante solo estará participando como invitado especial en la serie de Televisa que será estrenada próximamente.

Junto a la actriz Violeta Isfel, quien participa en Me Caigo de Risa y la colombiana María Fernanda Yepes, quien es parte del elenco de la serie de Netflix Oscuro Deseo, Gustavo reveló:

Estaba platicando con mis compañeras actrices que me casé en Las Vegas por segunda ocasión con mi esposa y mis hijos cuando veían foto de la boda me decían que si porque no los invité a la boda y entonces hicimos una en Las Vegas con Elvis Presley. Muy agradecido con la invitación de estar con estas dos guapísimas actrices".