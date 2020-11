A sus 47 años, Galilea Montijo deleita los pasillos de Televisa con extravagante 'look'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes, Galilea Montijo consiguió ponerle sabor al fin de semana luego de aparecer con un extravagante atuendo que causó un mundo de emociones entre propios y extraños.

La guapa conductora del programa Hoy que alcanza ya los 47 años de edad, demostró que para la moda no hay edad pues deleitó los pasillos de Televisa luego de modelar de la inigualable manera que solo ella sabe.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la presentadora mostró una espectacular fotografía done dejó ver su look y justo en este post no agregó descripción alguna, solamente decidió compartirla.

Después de realizado este post sus seguidores y algunos otros usuarios de Internet no se hicieron esperar para aparecer en la caja de comentarios a mostrarse completamente fascinados con Gali.

Fuente: Instagram @galileamontijo