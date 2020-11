A sus 73 años, conductor de 'Ventaneando' se haría delicada cirugía y no creerás en dónde

Ciudad de México.- Pedrito Sola sorprendió en Ventaneando al hacer varias confesiones personales, donde terminó por impactar a sus compañeros y a los televidentes.

Durante la emisión del vespertino, Mónica Castañeda tomó la palabra para hablar sobre las cirugías, por lo que Pedro le preguntó que qué se había hecho de operación y ella respondió que nada. Sola fue sarcástico al no creerle a su compañera al decir que él tampoco, por lo que Pati Chapoy y Linet Puente se rieron de la balconeada.

Te puede interesar: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Pedro terminó por hablar de las operaciones que hizo en 2004, al estirarse el rostro, operarse los ojos, pero impactó al decir que tiene un serio problema por lo que necesitaría someter al quirófano en una parte de su cuerpo que causó polémica.

Lee también: 'Sale el Sol': Tras luchar por su vida, conductora recibe inesperada noticia al aire y rompe en llanto

Me arreglé los párpados de abajo, luego los de arriba y me jalé la cara pero en 2004. Ya hace 16 años que ya necesito otra urgente para que me lavanté. Los pezones los tengo uno así y así (señalando hacia arriba y abajo). Me gustaría pero me da miedo la anestesia".