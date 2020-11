¡Johnny Depp sale del desempleo! Tim Burton quiere al actor en 'La Familia Addams'

Estados Unidos.- Parece ser que las cosas para el actor Johnny Depp están mejorando finalmente, pues todo parece indicar que podría tener un nuevo proyecto actoral entre manos.

Esto se debe a que su amigo y colega, el cineasta Tim Burton tiene trabajo para él en la serie de La Familia Addams, donde probablemente podría interpretar a 'Homero', la cabeza de la loca familia.

La información viene por parte del medio We Got This Covered, quienes anteriormente mencionaron que ambos podrían colaborar de nuevo y a pasar de que al principio se mencionó que sería parte del elenco de Beetlejuice 2, ahora todo indica que las negociaciones están enfocadas en la serie.

Ambos artistas ya han trabajado previamente juntos y el hecho de que Burton sea el productor como también el futuro director algunos capítulos ayudaría bastante para que Depp sea elegido como parte del reparto.

Fuentes: Tomatazos