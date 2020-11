¿Se va de 'Exatlón'? Mati Álvarez y Ana Lago 'ponen en su lugar' a competidora de 'Titanes'

Ciudad de México.- Carolina Mendoza está entre la espada y pared, además de recibir críticas de sus compañeros y de los televidentes por el comportamiento que ha tenido dentro de la competencia de Exatlón México.

Los participantes de Exatlón: Titanes vs Héroes siguen dando de qué hablar y esta vez fue el refuerzo más nuevo del equipo de 'Titanes', quien habría creado un conflicto con sus compañeros, mismos que la enfrentaron.

Te puede interesar: Adiós Televisa: Tras luchar por su vida y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a TV Azteca

En el duelo contra los azules, Carolina Mendoza no dio su punto, por lo que Heliud Pulido le preguntó que cuántas veces vi antes el circuito, por una parte en la que se equivocó. Después Ana Lago le dijo que su actitud no había sido la mejor, que cuando falló todos la apoyan, como ella, pero que sus respuestas no son lo mejor.

Carolina alegó sobre el comentario de Pulido, quien sin dudar le responció al decir que tanto a ella como a todos sus compañeros siempre los apoya. Mati Álvarez fue contudente al señalar que ella tiene amigos en el equipo azul y que no hay problema pero que tiene que apoyar a los rojos porque son su equipo.

Lee también: ¿Adiós Carmen Muñoz? Tras 21 años en TV Azteca, despiden en vivo a conductora de 'Al Extremo'

Al finalizar la transmisión grabaron el momento en el que Mendoza saludó a algunos de sus compañeros y después se abrazó con algunos de 'Héroes', situación que desató reacciones en redes sociales, donde mencionaron que debe cambiar su actitud y que debe concetrarse en dar puntos.

Fuente: Exatlón México