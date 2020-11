Tras ser puesto en aislamiento, Rey Felipe VI de España recibe sus resultados de Covid-19

Madrid, España.- Después de haber sido puesto en aislamiento en el Palacio de Zarzuela tras estar en contacto directo con una persona que dio positivo a Covid-19, finalmente el Rey Felipe VI de España ha recibido los resultados de la prueba que se realizó para determinar su había sido contagiado con el temido virus.

La Casa Real española el pasado viernes 27 de noviembre ha revelado que el actual monarca del país ha dado negativo, además de que nunca presentó ningún síntoma tras haber sido puesto en cuarentena tras el contacto directo que tuvo hace una semana.

Podría interesarte: Adiós Televisa: Tras luchar por su vida y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a TV Azteca

Sin embargo, aunque ya se ha confirmado que el soberano español se encuentra libre del temido virus, continuará en cuarentena preventiva, lo que le impidió irse con su esposa, la Reina KLetizia a Tourism Innovation, dónde ella dijo que estaba "muy bien".

Está bien. Le he dado mucha envidia cuando me he despedido de él", comentó la Reina a su llegada al Tourism Innovation Summit.