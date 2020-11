América Guinart, ex de 'El Potrillo', dedica mensaje a las mellizas Camila y América Fernández

Ciudad de México.- Todo este lunes 30 de noviembre, América Guinart, la primera esposa de 'El Potrillo' y el mismo cantante se encuentran de manteles largos por celebrar los 23 años de sus adoradas y muy hermosas mellizas.

A través de Instagram es donde la exesposa de Alejandro, apareció con fotografías del recuerdo junto a Camila y América Fernández para así enternecer a todas las redes sociales con su grandiosa y muy amorosa felicitación.

El doctor siempre me dijo: no es común que un gemelo tenga gemelos, eso suele heredarse en futuras generaciones. Cuando el me dijo que venían dos, yo no lo podía creer. No cabe duda que Dios tiene planes divinos y perfectos como lo son ellas para mi. Son las mejores hijas", agregó en el post.