Golpe a 'Titanes': Tras perder a Mariana, filtran al nuevo eliminado de 'Exatlón'

Ciudad de México.- A penas ayer fue eliminada Mariana Ugalde, pero ya se ha revelado que el próximo domingo 7 de diciembre el equipo de 'Titanes' recibirá otro duro golpe y uno de sus hombres, Mau Wow, será el siguiente en decirle adiós al reality deportivo de TV Azteca.

Una página de spoilers ha revelado que el próximo domingo 7 de diciembre tres hombres de 'Titanes' se irán a duelo para permanecer, Aristeo Cázares, Pato Araujo y Mau, quién perderá todas sus vidas ante sus compañeros y deberá decir adiós al reality de TV Azteca.

Ante esta noticia cientos de los espectadores de la feroz competencia se han pronunciado criticando que el que no saliera fuera Pato, ya que se lo merece, señalando que los productores prefieren perjudicar a todo el equipo rojo en vez de terminar con la "novela" del exfutbolista y Zudikey.

Se hubiera ido Pato que ya ni da puntos", "Mi corazón descansa porque no es Aristeo ni Heliud", "Es de los pocos rojos que me agradaba", "Ojalá en su lugar regrese Heber", "Sacan a Mau y dejan a Pato con su novela de amor", "La verdad ya le tocaba casi no aportaba puntos aunque sele va a extrañar mucho", fueron algunos comentarios.