Tras veto de Televisa y 180 días 'en coma', actriz revela fuerte secreto en 'Hoy' tras dejar a su ex

Ciudad de México.- Susana Zabaleta hizo menos las críticas en su contra luego de que un maquillista y asesor de imagen dijera que la cantante lo maltrató cuando trabajó para ella y confesó un secreto sobre un ex 18 años menor que ella, con quien había terminado el año pasado.

La actriz y soprano es reconocida por su gran aportación a la actuación y por sus discos, sin embargo, en el 2000 fue vetada de Televisa y fue puesta 180 días en coma en la telenovela que protagonizaba por un supuesto malentendido.

Lee también: Tras dejar TV Azteca y muchas cirugías, así de irreconocible luce Ana Elisa de 'Enamorándonos'

Zabaleta era la antagonista de la telenovela Mi destino eres tú, donde compartió créditos con Jaime Camil, Lucero y Jorge Salinas, bajo la producción de Carla Estrada.

En entrevista con el periodista de Imagen TV Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz confesó todo sobre el momento que causó que la vetaran de la televisora de San Ángel.

La polémica actriz reveló que pidió la ayuda de sus colegas, entre ellos Lucero y al hacer esto ellos la 'traicionaron':

'Dije pin... karma, ¿verdad Jorge?', 'no, yo no oí nada'... 'Lucero ¿verdad que dije pin... karma?' 'No.. yo no oí nada'", dijo imitando el tono de voz de la exesposa de Mijares.