Tras divorcio y traición de su ex con su mejor amiga, actriz de Televisa reaparece y confiesa esto

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Jessica Coch, reapareció luego de tres años de ausencia de la pantalla chica y visitó el foro del irreverente programa de Unicable Miembros Al Aire donde hizo fuertes declaraciones sobre el paso del tiempo.

Coch, quien en 2004 debutó en la televisora en la telenovela Rebelde, es conocida por su papeles de antagonista en la televisora de San Ángel, sin embargo, hace unos años sufrió una traición difícil de asimilar.

Lee también: Tras pasarse de copas, Cynthia Rodríguez exhibe al aire a actor de TV Azteca: "Él es gay"

La actriz estaba casada con el productor Roberto Gómez Fernández, sin embargo, tras su divorcio en 2011 se llevó una desagradable sorpresa al enterarse que a poco tiempo de su separación, él salía con su mejor amiga.

Con lágrimas en los ojos, la actriz contó de esta situación en entrevista con Aurora Valle, recordando que se conocieron a los 17 años y desde ahí se volvieron inseparables tanto así que al verla en problemas económicos, Coch le pidió al hijo de 'Chespirito' darle trabajo, sin saber que esto evolucionaría en una relación después.

La situación fue muy fuerte para Jessica, ya que asegura que incluso viajaban juntos de parejas, ella con su marido, y hasta ayudó a organizarle su boda en el 2010; sin embargo, meses después de separarse le avisaron que estaban saliendo.

Aunque la actriz no reveló el nombre en la entrevista, se supo que era Krystell Padilla, con quien el productor contrajo nupcias en 2017. Jessica dijo que todo fue después de que se divorciaron y que hasta donde supo, no hubo infidelidad, pero igual fue algo muy doloroso.

Lloré mucho. Estuve cuatro años sola porque me daba miedo que alguien más me traicionara. No porque piense que fueron infieles pero para mí sí fue traición ya que novios de mis amigas son intocables. Jamás andaría con ningún exnovio de mis amigas. Me dolió mucho, perderla a ella y a Roberto que era mi esposo".