Dalú, ganadora de 'La Academia', impacta al presumir su marcado abdomen

Ciudad de México.- Desde que Dalú ganó la última edición de La Academia, se ha dedicado compartir fotos y videos donde presume su innegable belleza y enorme talento.

Y en esta ocasión no fue diferente, pues mediante su cuenta de Instagram, la sinaloense se dejó ver muy coqueta frente al espejo con un conjunto blanco que permitió observar su marcado vientre.

Cuando creo que estoy empezando a molestarme con la actitud de alguien simplemente me detengo y sonrío (en mi interior) y me pregunto, ¿su actitud tiene más poder sobre mí que yo misma? al final tú tienes la última palabra sobre tus emociones, no dejes que el temperamento te domine porque entonces no eres tu propio dueño”, escribió la famosa.