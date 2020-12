Tras despido de Televisa y sobrevivir al cáncer, conductora hace dolorosa confesión en 'VLA'

Ciudad de México.- La conductora Lolita Ayala, quien por 30 años estuvo al aire en el noticiero Las Noticias en Televisa, fue despedida en 2016 y ahora llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría a contar su historia y sus batallas de vida.

La periodista, quien estuvo por 46 años en la televisora, se sinceró sobre cómo empezó en las noticias, las adversidades que tuvo que superar solo por el hecho de ser mujer en ese ámbito, habló de su lucha contra el cáncer de mama e hizo una dolorosa confesión.

La periodista reveló que por lealtad, pese a que le hicieron varias ofertas hace décadas, nunca se cambió de empresa.

Cuando llegué a Televisa con todo lo de Canal 8 se hizo una reunión con todos los reporteros y vino Emilio Azcárraga Milmo (dueño de Televisa). Cuando me presentó Jacobo dice: 'Es un ejemplo de lealtad' y todos me tuvieron un poco más de aprecio", recordó.

Lolita contó que el primer día que trabajó con Jacobo Zabludovsky estaba muy nerviosa y que él era implacable. Aseguró que gracias a que el periodista se fue a vivir a Estados Unidos es que ella se pudo quedar al frente de un noticiero, pues sufrió discriminación.

Un día le llevé una hoja, le dije: 'Ya escribí la nota que me pediste', la vio y me la tiró. Me dice: 'Escríbele otra vez por favor'. No confiaban en la mujer. El director de noticieros dijo: 'Hay que poner un hombre porque mujeres no tienen credibilidad'. Por eso no había mujeres como titulares, siempre éramos las segundas. Así fui de Jacobo mucho tiempo hasta que se fue a Estados Unidos".

Reveló también que finalmente Miguel Alemán le dio su programa sola y le pidió buscar un detalle bonito para identificarla, por lo que ahí fue que surgió su icónica rosa. También se sinceró sobre su salida de esa empresa.

Pensé en una rosa y todos los días me llevaban una rosa al estudio. Me llevaron 6 mil 900 rosas. Estábamos por cumplir 30 años en el noticiero y pues se terminó (...) Me llamaron y me dijeron que habría cambios y que en los cambios estaba el noticiero y llega el final de una carrera. Me duró mucho, 46 años".

Finalmente, recordó que en el terremoto de 1985 en México, su oficina y la de Jacobo quedaron destruidas, además de revelar con gran pesar y dolor en su voz, que fue lo más triste que ha tenido que transmitir.

Lloramos al aire, fue lo más triste que he tenido que transmitir".

La conductora adelantó un poco de la siguiente entrega, donde abre su corazón y relata su lucha contra el cáncer de mama, pues ella es una sobreviviente de este padecimiento. Además, confiesa que tuvo cuatro abortos.

Perdí cuatro bebés. Muy doloroso, muy triste. Querer ser madre y no poder (...) Me detectan cáncer grado 4, de los más agresivos que existen. Me quitaron la mama. Preferí quitármela a que me radiaran".

Fuente: Canal de YouTube de 'Venga la Alegría'