Tras infidelidad de su ex y sufrir un aborto, Sara Maldonado 'se va' de Televisa para hacer esto

Ciudad de México.- La actriz Sara Maldonado ha estado envuelta de polémica por la revelación de que su expareja le fue infiel con una mujer que aún no sabía y que la pérdida de un bebé la tendría con sentimientos encontrados.

Sara Maldonado usó sus redes sociales para revelar que Juan Sebastián Ávila le había sido infiel aunque no sabía la identidad de la mujer con la que la engañó mientras estaban en Tulum.

Pero eso no fue todo, porque con tristeza habló sobre el aborto que sufrió del pequeño que esperaba, noticia que sin duda alguna fue un fuerte golpe para la actriz: "Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión".

Tras los golpes que recibió, Maldonado decidió compartir una imagen en la que ella aparece en la playa, junto con un contundente mensaje, pues parece que se puso a recordar, en especial ese viaje que hizo a Bacalar:

Pase lo que pase siempre habrá algo o alguien por quien sonreír. Recuerdos de la Laguna de Bacalar

Fuente: Milenio y @saramaldonado