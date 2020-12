Ernesto D'Alessio sale en defensa de Lupita D'Alessio tras críticas por su físico

Ciudad de México.- El actor Ernesto D'Alessio, salió en defensa de su madre, la cantante Lupita D'Alessio luego de ser víctima de críticas por su físico, al pedir empatía para las figuras públicas.

Además señaló que tenido varios problemas de salud, por lo que deben entender que es normal que tenga ese físico, por ser una persona de la tercera edad.

Por último dijo, que su progenitora que solo merece disfrutar la vida, sin prejuicios, por lo que no ocupa de cirugías estéticas para ser feliz o darle el gusto a otros.

Mi mamá ya está en una etapa de su vida en la que ella no solamente quiere, merece gozar; ella ya no está para andar haciéndose alguna cirugía, ella no quiere ni está buscando salir al escenario y que la gente diga: Mira qué delgadita está Lupita", aseguró.