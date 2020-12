"Nos besamos": Tras salir de 'Exatlón, Mariana Ugalde revela si tiene una relación con Aristeo

Ciudad de México.- Tras meses de varios rumores de un romance la famosa atleta, Mariana Ugalde, tras salir del Exatlón se ha sincerado con sus fans en una entrevista en Venga la Alegría ha revelado si se encuentra en una relación amorosa con Aristeo Cázares, su compañero de 'Titanes'.

Ugalde confesó que en las últimas semanas se lograron unir mucho más de lo que se veía en cámaras, pero que no eran pareja aunque no descartaba la posibilidad de que en un futuro se diera algo más allá de una simple amistad.

Podría interesarte: Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, actriz de Televisa da inesperada noticia en 'Hoy'

Aristeo se convirtió en una persona muy especial para mi, creo que tuvimos algo muy cercano, nos estuvimos conociendo todas las semanas que estuve dentro, creo que nos acoplamos muy bien y estuvimos estás semanas, no sabemos que vaya a pasar, muy juntos diría yo, al final es algo que yo me llevo, es una persona muy importante", dijo Mariana.

Finalmente reveló que sí se habían dado un beso pero solamente de despedida y fue en la mejilla pues no eran nada y nunca había pasado algo entre ellos, solo lo que se había visto en cámaras.

Podría interesarte: Tras 18 años en TV Azteca, esposo de conductora de 'Ventaneando' la abandona junto a su bebé

No sabemos que vaya a pasar en un futuro, pero la pasamos muy bien.... Sí nos dimos un beso de despedida, no se vio en la cámara, pero sí me dio un beso muy lindo en la frente y ya", contó la deportista.