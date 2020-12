¿Paola Rojas? Tras estar en TV Azteca, conductora revela su despido de Televisa: "Me corrieron"

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy y Con Permiso, Martha Figueroa, habló como nunca antes de su despido de Netas Divinas en su visita al programa de Montse & Joe en Televisa.

Figueroa, quien también formó parte de las filas de TV Azteca y hasta estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy, fue parte del primer elenco de conductoras del programa junto a Yolanda Andrade, Isabel Lascurain y Gloria Calzada, fue echada en el 2008 por un conflicto que tuvo con Lascurain, quien también fue invitada al programa y al fin se enfrentaron en vivo.

Sin tapujos, la polémica conductora reveló lo que ocurrió el día que fue despedida del programa actualmente conducido por Paola Rojas, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez.

Vamos a grabar y llegan unos invitados, unos toreritos y todos: 'Ay por qué toreros, qué horror'. Todos me dicen 'Ay Martha' y yo: 'no invité a nadie, fue Isabel'. Isabel de que 'Yo no los conozco, yo ni sé' y en ese momento era apoderados del exmarido de Isabel".

Lascurain, quien eventualmente también fue despedida de Televisa años después, reveló que no se acordaba de cómo habían sucedido las cosas, pero que confiaba en las palabras de Martha.

Figueroa siguió recordando y contó que luego de que ambas negaran haberlo hecho y que comenzaran a enfrentarse, empezaron los gritos: "Empezó la gritadera e Isabel se fue a su camerino. Total que ya los entrevistamos y nos vamos cambiar. Isabel se atrinchera en su camino y no salía".

Me puse a llorar, me acuerdo perfecto. Creo que tenía culpabilidad y me dio rabia. Javier (su exjefe) entró a consolarme (...) Desde la puerta, la Figueroa pegó de gritos y Javier salió furioso y le dijo: 'Aquí no grita nadie'", recordó Isabel.

Martha añadió: "Yo dije: 'Yo vine a trabajar y no voy a estar esperando', se me metió el diablo, me sulfuré y me puso un estate quieto". Reveló que todas se pusieron contra ella y finalmente la despidieron.

Un día me llaman a la oficina y estaba el jefe y el productor. Me dijeron: 'Ya no necesitamos tus servicios', como si yo pusiera las alfombras. '¿Cómo, por qué?' 'Tu arquetipo ya no encaja en la mesa' y todavía me explica: 'Ya no necesitamos el tuyo y meteremos a alguien más'".

Martha se sinceró sobre por qué ha sido uno de los peores momentos de su vida: "Ese momento fue terrible. Si me lo hacen ahorita me voy a mi casa y digo no vuelvo a gritar. Pero entonces mi papá había muerto dos semanas antes y yo estaba en el hoyo más profundo de mi vida porque fue la tristeza más grande y decía. En dos semanas no había netas y me quedé sin chamba".

Figueroa agregó que es el tercer peor momento de su vida, pues recuerda que lloraba dentro de un clóset de su casa para esconder su tristeza de su hijo. Finalmente, ambas conductoras hicieron las paces en el programa luego a 12 años de esto: "Te ofrezco una disculpa porque no fue la intención", le dice Isabel, mientras que Martha le dice: "Yo también por cómo te grité ese día".

Fuente: Unicable