Escándalo en TV Azteca: Revelan infidelidad del ex de Linet Puente con esta mujer; hay pruebas

Ciudad de México.- Luego de que la conductora de Ventaneando Linet Puente confirmara al aire que sí estaba separada del padre de su hijo Noah, Carlos Luis, ahora surge la supuesta razón que en su momento no reveló la presentadora en TV Azteca.

A través de su canal de YouTube, la conductora de Sale el Sol Ana María Alvarado reveló el motivo de este 'divorcio' que ocurrió a principios de noviembre (aunque no estaban casados legalmente), es que en la relación habría una tercera en discordia.

La periodista reveló que lo que puso fin a su relación fue presuntamente una chica que trabaja en la misma empresa que su ex, quien lleva por nombre Liz; además aseguró que existen pruebas de esto.

Ahí trabaja una chica que se llama Liz, y el apellido es con B, y ellos sabrán que no miento porque me enseñaron pruebas y pues él se nos distrajo un poco con esa chica Liz", comentó Ana María.

Eso no es todo, pues Ana María también asegura que desde que esta mujer anda con la expareja de la conductora, se creería "la patrona del canal".

Esa chica presume ser cercana a Carlos Luis y Linet se dio cuenta y dijo: 'Pues hasta ahí la dejamos' pero como anda con él, tiene un mejor puesto y ya se siente como la patrona del canal, que está muy bonita por cierto, de ojito claro".

Además, agregó:

Ha agarrado como bandos, un bando con ciertas conductoras, que tratan mal a otras y protegen a unas y desprotegen a otras y pues mucha gente ya ha tenido roces con esta tal Liz porque anda en plan de diva pero sobre todo pues qué triste que Linet haya tenido que descubrir esto y que Carlos Luis andaba un poco distraído", dijo Ana María.

Cabe recordar que mientras Linet daba la noticia, rompió en llanto ya que confesó que la separación fue muy inesperada, sin embargo, no reveló los motivos pues aseguraba que no diría más del tema por su hijo. Esto hizo pensar que sí había ocurrido algo fuerte entre ambos, sin embargo, ella aún no ha confirmado esta información.