Esposa de Jorge Salinas vive tragedia al perder a ser querido en la contingencia

En una de las ultimas vu00eddeo llamadas con Mi abuelita Amparo Rivera Garcu00eda con 97 au00f1os hoy descansa en paz ud83dude4fud83cudffb gran mujer ejemplo de Amor y dedicaciu00f3n a la familia Fue una guerrera incansable, me recibiu00f3 siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma el mejor que he comido, me diste el mejor regalo de vida a mi mamu00e1 y tu00fa estabas tan orgullosa de ella. Amparito como te decu00eda de cariu00f1o hoy ya estu00e1s con Dios y con mi abuelo y mi tu00edo, aquu00ed tu legado seguiru00e1 con tus 7 hijos 23 nietos y 21 bisnietos continuaru00e1s en cada generaciu00f3n a travu00e9s de nuestras historias y recuerdos abuelita querida siento mucho tu partida te vamos a extrau00f1ar Gracias ud83dude4fud83cudffb por todo seru00e1s nuestro Amor Eterno u2764ufe0f