Fernando Colunga y Adela Noriega 'regresan' a Televisa ¡tras desaparecer años de las novelas!

Ciudad de México.- Vaya sorpresa que se dieron fanáticos al toparse con dos de los actores más exitosos de las telenovelas, Fernando Colunga y Adela Noriega, en redes sociales.

Y es que este fin de semana, ambos aparecieron en las plataformas de Televisa. Colunga, quien se fue de la empresa de San Ángel entre el 2015 y el 2016 para probar suerte en Telemundo, fue recordado en un video del canal Tlnovelas, en el que hicieron un pequeño homenaje a las cinco mejores bodas de época en las telenovelas.

En el video, se incluye la de Fernando con Susana González en la famosa novela Pasión (2007). También se recuerda a la de Daniela Romo y el fallecido Enrique Lizalde en Si Dios me quita la vida (1995); la de la fallecida Christian Bach y Miguel Palmer en Bodas de odio (1983); la de Colunga y Lucero en Alborada (2005) y por último la de los fallecidos Edith González y Eduardo Palomo en Corazón salvaje (1993).

Por su parte, Adela Noriega no solo dejó Televisa en 2008 al finalizar Fuego en la sangre, si no que el medio artístico en su totalidad. Aunque hasta ahora no se tiene certeza de la vida de la desaparecida actriz, lo cierto es que su papel en Amor real (2003) al lado de Fernando Colunga fue inolvidable. En Las Estrellas, la incluyeron como una de las bodas más románticas que tuvieron lugar en la pantalla chica.

¿Cuál es tu boda favorita de las telenovelas? ¡Estas han sido las más románticas! uD83DuDE0DuD83DuDC40uD83DuDC47https://t.co/VNJvrzBWOw — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 6, 2020

Si bien, Adela está fuera del radar de la farándula y Colunga tampoco hace apariciones muy seguido hasta ahora y no planearía regresar a Televisa, fanáticos enloquecieron al verlos de nuevo en las redes de la empresa que los catapultó a la fama. Aunque no vuelven con ningún proyecto nuevo, despertaron nostalgia entre sus seguidores, quienes les pedían en los comentarios regresar a la televisión.

Según se sabe, Colunga se incorporó a las filas de Telemundo a principios de este año y prepara la serie Malverde: El Santo Patrón, la cual se estrenará el próximo año. De acuerdo a fuentes, actuará junto a su supuesta pareja, la actriz Blanca Soto.

Fuente: Canal de YouTube de Tlnovelas y Las Estrellas TV