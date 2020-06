Carmelita Correa, exatleta de 'Exatlón', engalana Instagram con su bikini

View this post on Instagram

Siempre en todos los momentos difu00edciles de mi vida, no encuentro respuestas de como se resolveru00e1n las cosas, pero siempre tengo Fe de que se haru00e1n de una u otra manera. Siempre se aprende, nunca se pierde. . . . . . La fe no hace las cosas sencillas las hace posibles.