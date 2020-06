Galán de Televisa revela que casi lo 'corren' de telenovela por una "estupidez"

Ciudad de México.- Cuando apenas llevaba dos meses de haber iniciado su primer proyecto televisivo en México en 2010, Daniel Arenas vivió el temor de perder el trabajo por un mal y desafortunado cálculo de tiempo y distancia.

En una reciente transmisión en vivo del canal TLnovelas, el galán reveló que en una ocasión sintió que su participación en Teresa, exitoso melodrama del que formó parte junto a Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Ana Brenda y Aaron Díaz, pudo estar en peligro debido a que llegó sin margen de tiempo a las grabaciones de un llamado.

Lee también: Tras perder exclusividad con Televisa, exintegrante de 'Hoy' estrena show ¿en TV Azteca?

El intérprete relató que ese día pidió permiso a la producción José Alberto 'El Güero' Castro para acudir a la Asociación Nacional de Actores y recoger el pago por su trabajo, después de que no había cobrado su sueldo por varios meses.

Creyendo que tendría el tiempo suficiente para ir al lugar y regresar a los foros de Televisa, Arenas se movió del sur al centro de la Ciudad de México. El actor relató que no se imaginaba la travesía que viviría para regresar y cumplir con las escenas en las que su personaje 'Fernando Moreno' aparecía ese día.

Lee también: Sin trabajo y con kilos de más, Eduardo Capetillo traicionó a Televisa y ahora se dedica a esto

Me fui con el traje del personaje. Tomé un taxi y me eché de ida hora y media… No tomé en cuenta que el tráfico de la tarde es mucho más pesado que del mediodía y moverse de norte a sur en la Ciudad de México es una locura", recordó.

El actor expuso que tardó dos horas y media para regresar a Televisa San Ángel, y que cuando le marcaban para preguntar en dónde estaba, él aseguraba que iba a llegar las 17:00 horas. Finalmente, el actor estuvo de vuelta a las 18:00 horas y justo a tiempo para integrarse a las grabaciones.

El caso es que era tanto el tráfico que me bajo del taxi y comienzo a correr. Ahí me tienen en el traje de 'Fernando', con la corbatilla, corriendo. Entro a Televisa, al foro y apenas ingreso me mira la persona a la que le había pedido permiso y me dice: 'Llegaste'. El director acaba de decir: '¿Dónde está ‘Fernando?' Unos 30 segundos antes de entrar sudando", recordó.

Lee también: Érika Buenfil alegra el lunes con sensual baile al ritmo de la salsa: "Así se mueve"

Casi se me sale el corazón, llevaba grabando dos meses y dije que casi me echan estúpidamente por no haber medido los tiempos ni la distancia en la Ciudad de México", agregó.

Por fortuna, el incidente acabó tan solo en una anécdota que ha podido compartir con los fieles fans de Teresa y sus actuaciones en otros melodramas de Televisa. Como es conocido, recientemente Daniel Arenas reveló que hubo un polémico final alternativo para la exitosa telenovela Teresa, el cual solo se transmitió en Brasil.

Fuente: Las Estrellas