¡Irreconocible! Con kilos de más, Cristian Castro alarma por "grotesco" mensaje: "Quiero que me latiguees"

Ciudad de México.- Cristian Castro decidió tomarse a la ligera las recientes críticas sobre su aspecto físico, y aseguró que estos meses de confinamiento los ha aprovechado para disfrutar y comer todo lo que se le antoja.

Yo soy así, me encanta la comida italiana, es mi preferida, y le meto duro a la pasta por eso estoy cachetón, estoy panzón, no me parece que la gente se tenga y se deba de cuidar tanto, tiene que haber ejercicio", explicó.

Acto seguido, el hijo de Vero Castro confesó que a lo largo de su vida ha sufrido de ataques, pero en este momento se siente un poco más vulnerable que antes.

Creo que estamos muy, muy débiles, en este momento, de aguante, antes aguantaba yo muchísimo más, me acuerdo cómo me hacían bullying en el colegio y la verdad yo aguantaba y me peleaba, obviamente había muchos golpes y eso, pero hay que aguantar, o sea, no podemos estar de quejones".

Finalmente, Cristian pasó a temas más agradables y reveló que a pesar de las críticas, también recibe muchos detalles de sus seguidoras.

Estás chicas me regalan de todo, me regalan calzoncillos perfumados, y unas bombachas lindísimas, me regalan a veces látigos, que te quiero latiguear o para que me latiguees… tengo colección de látigos", detalló.

Con información de: Agencia México