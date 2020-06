Alessandra Rosaldo confiesa si tuvo amorío con integrante de Sentidos Opuestos

Ciudad de México.- La guapa actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, salió en el reciente video de El Escorpión Dorado al Volante, donde confesó si en algún momento tuvo una relación amorosa con su colega de Sentidos Opuestos, Chacho Gaytán.

En 1992, Rosaldo y Gaytán iniciaron el famoso grupo que se separó 10 años después por cuestiones personales, aunque hubo un reencuentro en 2012 que frenó por el nacimiento de Aitana, ante la pregunta de si en ese lapso hubo un romance entre ellos, ella lo negó totalmente.

Fíjate que no, pues no había eso que tiene que haber, nunca hubo chispa", aseguró Alessandra.

Finalmente señaló que aunque su trayectoria juntos no fue fácil supieron superar los obstáculos, pero de haber habido sentimientos más allá de la amistad la situación no habría sido salvable.

No es fácil, afortunadamente él siempre tuvo pareja y yo también, porque si no Sentidos Opuestos no hubiera durado nada, se viene abajo antes", concluyó Rosaldo.