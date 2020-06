Por secuelas del Covid-19, Danna García sufre accidente y termina en el suelo con su hijo

Ciudad de México.- Danna García sufrió una herida en la pierna luego de caer al suelo mientras tenía a su hijo Dante en brazos, accidente que ocurrió a causa de las secuelas que la actriz aún padece tras haberse infectado de coronavirus.

La protagonista de Un gancho al corazón relató a sus seguidores de redes sociales que estaba caminado a las afueras del edificio en el que vive cuando de pronto tropezó y cayó, esto en parte debido a los mareos que aún sufre como estragos de haber dado positivo a Covid-19 en tres ocasiones.

Fue un susto grande porque yo traía a mi bebé alzado, pero como claro yo acabo de salir de este tema, como me mareo y me mareaba más antes, cada día que pasa me siento un poquito mejor; yo tenía al bebé alzado y estaba caminando, hay obviamente el desnivel del la calle, porque estaba enfrente del edificio donde vivo, me he tropezado y me he caído con el bebé en los brazos", describió la actriz.