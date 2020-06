Este actor se fue de TV Azteca al quedarse sin dinero; vuelve a la TV y audiciona en 'La Voz'

View this post on Instagram

Ernesto puso toda su pasiu00f3n en el escenario pero esta vez no logru00f3 conquistar a nuestros coaches. ud83cudfb6u270cufe0f u00bfQuisieras verlo en una pru00f3xima temporada? . . . . #LaVoz #MiTopDeLaVoz #TheVoice #EquipoBelindau00a0#EquipoMariu0301aJoseu0301u00a0#EquipoMontaneru00a0#EquipoNodal #Belinda #LaJosa #Nodal #Montaner #Audiciones