Reik revela cómo pudieron sobreponerse a las críticas por entrar al género urbano

Ciudad de México.- A pesar de que la famosa agrupación, Reik, logró generar gran éxito a sus inicios con la música pop, en tiempos recientes la banda ha pasado a ser bastante criticada por haber incursionado en el género urbano de poco en poco.

En los últimos años, Reik tuvo la oportunidad de colaborar con artistas como Camilo, Farruko, Maluma, J Balvin, Ozuna, entre otros. Sin embargo, esto no fue bien tomado por todos los fans, pues muchos de ellos prefieren sus orígenes.

Lee también: Fede Figuera, sobrino de Joan Sebastian, revela que fue lo que le heredó su tío

Durante una entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, la banda contó como fue que lograron sobreponerse ante las miles de críticas y prejuicios que hasta ellos mismos llegaron a imponerse.

Te podría interesar: ¿Le pegó la crisis? Celia Lora pone a su papá a vender comida en Instagram

Lee también: ¿Arremete contra Televisa? Kate del Castillo revela los motivos por los que dejó de trabajar en México

Por su parte, el integrante, Julio Ramírez Eguía explicó como fue que tuvieron que aprender a dejar de desacreditar algo que no fuera meramente suyo.

Nosotros hemos caído a veces en el error de desacreditar algo que no es lo nuestro como el pop, de que si no era pop de repente hay no, no, no lo entiendo, entonces no me gusta, pero entramos un poco tibios en este género y empezamos a formar nuestro propio criterio", afirmó el musico.