Hermano menor de José Ron conquista a todo Televisa tras presumir sus músculos en Instagram

Nunca te canses de lo que eres... de lo quu00e9 haces... de lo que transmites... Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vayas u2728ud83dudcaaud83dude04u2665ufe0fud83dudd25 @guerreros2020mx #yosoycobra #labestiatapatia #teamjulioron #guerreros2020mx