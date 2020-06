¿Hubo romance? Jaime Camil se desnudó frente a Angélica Vale en novela: "Ya quemé a mi compadre"

View this post on Instagram

~ud83cudf38~EL DIARIO DE LETY~ud83cudf38~ . . Don Fernando es increu00edble conmigo, cuando me protege a capa y espada, cuando cree en mu00ed y me suplica que no lo abandone que este con u00e9l porque me necesita, u00e9l que lo tiene todo en la vida, necesita una mujer como yo.... ud83dudc95ud83dude4a . . . Don Fernando u00e9 incru00edvel para mim, me protege com unhas e dentes, quando ele acredita em mim e me incentivou a nu00e3o deixu00e1-lo isto com ele porque eu preciso., que tem tudo na vida, precisa de uma mulher como eu.ud83dude4aud83dudc95 . . . ud83dudcd3ud83dudcd6 Continuara. . . #lafeamasbellamexico